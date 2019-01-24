В Курске хотят отремонтировать памятник Ленину

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-24T11:48:10+03:00

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Вопрос о реконструкции памятника Ленину, установленному на Красной площади Курска, подняли на заседании комитетов Курского городского Собрания. На следующем заседании муниципального парламента обсудят вопрос о выделении на эти цели Курску дополнительного финансирования из областного бюджета.

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» открыли 1 сентября 1933 года на средства курян. Во время фашистской оккупации памятник был разрушен. Торжественное открытие обновленной скульптуры, которую отлили на ленинградском заводе «Монументскульптура», состоялось 5 ноября 1956 года.

Памятник Ленину в Курске — одна из лучших скульптур вождя в «Лениниане» М.Г. Манизера, и один из самых лучших среди всех памятников основателю Советского государства.