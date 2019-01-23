Из Москвы в Курск пустят автобусы

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-23T10:44:19+03:00

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С 24 января открывается продажа билетов на регулярный рейс по маршруту «Москва - Курск» с автостанции «Теплый Стан». Автобусы будут отправляться из Москвы в 16:30 с регулярностью день через два.

Стоимость проезда составляет для взрослых 1 000 рублей; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) – 500 рублей, сообщили в «Мосгортрансе».

Автостанция «Теплый Стан» расположена по адресу: Новоясеневский проспект, 4 (территория автобусного парка ГУП «Мосгортранс», в шаговой доступности от станции метро «Теплый Стан»).