2019-01-23T10:44:19+03:00
Общество

Из Москвы в Курск пустят автобусы

Продажа билетов открывается 24 января
Яна ШЕЛЕСТ
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Стоимость проезда составляет для взрослых 1 000 рублейСтоимость проезда составляет для взрослых 1 000 рублейФото: Из архива "КП"
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С 24 января открывается продажа билетов на регулярный рейс по маршруту «Москва - Курск» с автостанции «Теплый Стан». Автобусы будут отправляться из Москвы в 16:30 с регулярностью день через два.

Стоимость проезда составляет для взрослых 1 000 рублей; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) – 500 рублей, сообщили в «Мосгортрансе».

Автостанция «Теплый Стан» расположена по адресу: Новоясеневский проспект, 4 (территория автобусного парка ГУП «Мосгортранс», в шаговой доступности от станции метро «Теплый Стан»).

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