В Курской области погибли 55 пешеходов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-01-15T17:20:27+03:00

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За 12 месяцев 2018 года на территории Курской области под колеса транспортных средств попали 477 пешеходов. Из них 55 человек погибли, 422 получили ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. 165 ДТП произошли по вине самих пешеходов. В них погибли 43 человека и 132 – были ранены.

Для предупреждения подобных дорожно-транспортных происшествий сотрудники ДПС провели профилактический рейд, направленный на предупреждение ДТП с участием пешеходов. Сотрудники Госавтоинспекции обращали внимание пешеходов на строгое соблюдение Правил дорожного движения, предупреждали о том, что прежде, чем переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители вас видят и пропускают.

Не стоит забывать о соблюдении мер безопасности на дороге и автомобилистам. Необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным изменениям и дорожным условиям, особенно при проезде пешеходных переходов, чтобы быть готовым к полной остановке – пропустить пешеходов, начинающих или завершающих переход. Необходимо помнить, что личная дисциплинированность и ответственность каждого участника дорожного движения является залогом безопасности на дороге.