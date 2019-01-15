Курянин украл деньги из кассы

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-15T15:23:24+03:00

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Курянина подозревают в хищении денег из кассы кафе. Днем он посетил ресторан и, заказав еду, не вызвал подозрения. Получив счет, он дождался, когда касса за барной стойкой окажется без присмотра, и похитил оттуда деньги, рассказали в полиции.

Затем мужчина расплатился по счету и покинул заведение. Пропажа была обнаружена сразу. Прибывшие сотрудники полиции задержали клиента недалеко от места кражи по время прогулки по торговому центру. Там 37-летний мужчина успел потратить похищенные пять тысяч рублей. Он стал фигурантом уголовного дела. Его ждет законное наказание, а также мужчине предстоит возместить ущерб, сказали в УМВД.