За сутки четверо человек ранены на курских дорогах

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-15T15:07:42+03:00

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14 января в Курской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили ранения. Одно ДТП произошло с участием несовершеннолетнего.

За вождение в пьяном виде лишились прав восемь водителей, кроме этого один водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения, еще двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ. 68 пешеходов нарушили ПДД. Всего выявлено 1095 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 730 нарушений ПДД, в том числе 722 нарушения скоростного режима.