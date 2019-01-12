2019-01-12T11:04:06+03:00
Спасатель

Под Курском горела квартира

Пострадавших нет
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел в многоэтажкеПожар произошел в многоэтажкеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 19:06 11 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании квартиры в жилом доме по Проспекту Коммунистический в Курчатове.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 19:09 и приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 19:13, ликвидирован в 19:17.

В результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома повреждена огнем дверная рама, и вещи б/у.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

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