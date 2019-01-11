В Курской области выросла плата за капремонт

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:08:09+03:00

За капремонт куряне будут платить на 16 копеек больше Фото: Из архива "КП"

Размер взноса в многоквартирном доме теперь составляет 8,04 рубля за «квадрат»

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В 2019 году минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме установлен в размере 8,04 рубля за один квадратный метр в месяц. Соответствущее постановление подписал Роман Старовойт.

В 2018 году плата за капремонт составляла 7,88 рублей. Таким образом, в этом году куряне будут платить за «квадрат» на 16 копеек больше.