2019-01-11T11:08:09+03:00
Недвижимость

В Курской области выросла плата за капремонт

Размер взноса в многоквартирном доме теперь составляет 8,04 рубля за «квадрат»
Яна ШЕЛЕСТ
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За капремонт куряне будут платить на 16 копеек большеЗа капремонт куряне будут платить на 16 копеек большеФото: Из архива "КП"
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В 2019 году минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме установлен в размере 8,04 рубля за один квадратный метр в месяц. Соответствущее постановление подписал Роман Старовойт.

В 2018 году плата за капремонт составляла 7,88 рублей. Таким образом, в этом году куряне будут платить за «квадрат» на 16 копеек больше.

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