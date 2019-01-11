2019-01-11T10:09:53+03:00
Происшествия

Под Курском загорелась баня

Пожар произошел во Льговском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В бане частично сгорело потолочное перекрытиеВ бане частично сгорело потолочное перекрытиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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10 января около трех часов дня в деревне Воронино Льговского района загорелась баня. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 10 города Льгова, скорая помощь и работники электросетей.

Огонь потушили в 15:09. В результате пожара в деревянной бане размером 3х6 метров частично сгорело потолочное перекрытие, в парилке закоптились стены и потолок. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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