Под Курском загорелась баня

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:09:53+03:00

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10 января около трех часов дня в деревне Воронино Льговского района загорелась баня. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 10 города Льгова, скорая помощь и работники электросетей.

Огонь потушили в 15:09. В результате пожара в деревянной бане размером 3х6 метров частично сгорело потолочное перекрытие, в парилке закоптились стены и потолок. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.