2019-01-10T16:03:44+03:00
Общество

В Курске стартуют школьные олимпиады

Приглашаются ученики 7-11 классов
Яна ШЕЛЕСТ
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Олимпиады стартуют 11 январяОлимпиады стартуют 11 январяФото: Из архива "КП"
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В Курской области 11 января стартуют областная олимпиада и региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Большая часть олимпиад пройдет в КГУ. Университет примет участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 17 общеобразовательным предметам и по пяти дисциплинам областной олимпиады школьников.

К участию приглашаются школьники 7-11 классов – победители муниципального этапа этих олимпиад. За призовые места и победы в различных олимпиадах при поступлении в Курский государственный университет начисляются дополнительные баллы. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников имеют право на прием в КГУ без вступительных испытаний.

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