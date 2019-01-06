Курян предупреждают о тумане

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:22:50+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до девяти вечера 6 января будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и туман. Ветер восточной четверти ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура днем от 4º до 9º мороза, при значительной облачности до 13º.

Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман долго не рассеивается, особенно ночью, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

Помните, от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.