В Курске проходят губернаторские елки

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:47:25+03:00

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В Курской области проходят новогодние представления для ребят из многодетных, малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей, воспитанников детских домов, интернатов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Первый такой праздник в наступившем году прошел 3 января в драмтеатре им. А.С. Пушкина. Участие в нем приняли около 800 детей из всех районов области. Юных курян поздравил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Актеры приготовили для детей интересное представление. Ребята веселились вместе со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой, а затем посмотрели сказку «Карлик нос».