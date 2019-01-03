В Курске открылся лыжный сезон

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:32:58+03:00

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3 января в урочище Солянка состоялось открытие лыжного сезона. В гонке принял участие Роман Старовойт, который пробежал на лыжах десять километров.

Врио губернатора Курской области вручил заслуженные награды победителям соревнований, пообщался со спортсменами и сделал фото на память.

— Я призываю всех к здоровому образу жизни, чаще заниматься спортом, бывать на улице, в том числе с родными и близкими, - сказал глава региона.

Курская область имеет богатые лыжные традиции, в регионе работают пять спортивных школ, и более шести тысяч курян активно участвуют в лыжных гонках. Это не только действующие спортсмены, но и ветераны, и молодежь.