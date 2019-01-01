Под Курском автомобиль перевернулся в кювет

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:27:01+03:00

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ДТП произошло около шести часов утра 1 января. В 05:53 на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Козино Рыльского района. Здесь в кювет перевернулся автомобиль.

В результате ДТП есть пострадавший. Подробности аварии уточняются.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.