2018-12-25T16:36:42+03:00
Общество

Перед новым годом можно будет провериться на туберкулез

Два передвижных аппарата будут работать у торговых центров
Ольга ДАНИЛОВА
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Подобные акции становятся популярными в КурскеПодобные акции становятся популярными в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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26 декабря врачи Курского противотуберкулезного диспансера проведут акцию по выявлению туберкулеза у жителей областного центра. Одновременно два передвижных флюорографа будут работать вблизи популярных торговых комплексов по адресам улица Карла Маркса, 68 и улица Октябрьская, 80А.

С 10.00 до 15.00 можно в считанные минуты пройти обследование и получить результат на руки. Врач и лаборант-рентгенолог проверят органы дыхания на наличие как обычных воспалительных заболеваний, так и социально опасного туберкулеза. Как показывает многолетняя практика таких мероприятий, куряне не пренебрегают возможностью убедиться, что коварная болезнь их не коснулась.

Мобильная группа противотуберкулезного диспансера в 2018 году обеспечила 63 выезда флюорографа в лечебные учреждения региона, охватив исследованиями более 26 тысяч жителей районов, в том числе отдаленных сельских поселений, при этом 43 курянам поставлен диагноз туберкулез, у 51 выявлены новообразования. В целом специалисты Курского областного клинического противотуберкулезного диспансера за прошлый год охватили 78% населения региона профилактическими осмотрами.

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