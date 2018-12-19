2018-12-19T17:07:20+03:00
Звезды

На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии

Мероприятие прйодет 20 декабря
Светлана ВОЛКОВА
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Команды соберутся в КурскеКоманды соберутся в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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20 декабря в 19.00 часов на сцене концертного зала МегаГРИНН (ул. Маркса, 68) выступят лучшие команды из России, Белоруссии, Донецкой Народной Республики.

Участниками фестиваля «Курская аномалия»-2018 станут команды:

«Доктор Хаус» (г. Могилев), Сергей Самохин (г. Донецк), «Такая история» (г. Орел), «Такси» (г. Белгород), «Города» (сборная г. Брянска и г. Орла), «Чурюваки» (Курская обл., Октябрьский р-н), «С под Обояни» (Курская обл., Обоянский р-н), «Без фильтров» (г. Курск), «Звезда Надежды» (г. Курск), «Во всю Ивановскую» (г. Курск), «Дети маминой подруги» (г. Курск), «Чики Бомбони» (г. Курск), «Валенки» (г. Курск), «Беловский проспект» (г. Курск) и Вячеслав Передерей (г. Волгодонск).

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