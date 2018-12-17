Курская область и Севастополь подписали 13 документов

17 Дек. 15:31 2018-12-17T15:33:16+03:00

Подписано соглашение о сотрудничестве между Черноморским высшим военно-морским ордена Красной Звезды училищем имени П.С. Нахимова и средней общеобразовательной школой №18 им. А.С. Сергеева Курска Фото: предоставлено пресс-службой

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Итогом визита делегации Курской области в Севастополь стало подписание 13 документов

Все они нацелены на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях.

— Нам есть чему порадоваться, ведь взаимный товарооборот Курской области и Севастополя неуклонно растет. По итогам 2017 года он превысил 42 млн. рублей, что в три раза больше, чем в 2016 году. В Севастополь налажены поставки продукции промышленных, сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий Курской области. В свою очередь, куряне проявляют большой интерес к туристическим маршрутам, - отметил Роман Старовойт.

Врио губренатора региона Роман Старовойт поставил свою подпись под протоколом совещания по подведению итогов работы по реализации соглашения между администрацией Курской области и правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве в 2018 году. Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве между администрацией Курской области и Черноморским высшим военно-морским ордена Красной Звезды училищем имени П.С. Нахимова и соглашение о сотрудничестве по установлению и развитию военно-шефских связей между администрацией Курской области и федеральным казенным учреждением «Управление Черноморского флота».

Также подписаны:

- соглашение о сотрудничестве между Черноморским высшим военно-морским ордена Красной Звезды училищем имени П.С. Нахимова и средней общеобразовательной школой №18 им. А.С. Сергеева Курска;

- соглашение о шефских взаимоотношениях между администрацией города Курчатова Курской области и экипажем сторожевого корабля «Сметливый» Краснознаменного Черноморского флота РФ;

- соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Курской области и Общественной палатой Севастополя;

- соглашение о сотрудничестве между Курским государственным медицинским университетом, Министерством здравоохранения РФ и Севастопольским медицинским колледжем имени Жени Дерюгиной;

- соглашение о сотрудничестве между Курской академией государственной и муниципальной службы и Севастопольским государственным университетом;

- протокол о намерениях сотрудничества между городом Курском и Гагаринским муниципальным округом города Севастополя;

- протокол об установлении побратимских связей между Пристенским районом Курской области и Качинским муниципальным округом города Севастополя;

- договор о сотрудничестве между Курским государственным университетом и департаментом образования города Севастополя;

- соглашение о сотрудничестве между государственным унитарным предприятием Курской области «Информационный Центр «Регион – Курск» и ООО «Единая городская карта Севастополя»;

- соглашение о сотрудничестве между государственным унитарным предприятием Курской области «Информационный Центр «Регион – Курск» и государственным унитарным предприятием «Севавтотранс».