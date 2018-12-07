2018-12-07T15:38:41+03:00
Наука

Названы имена лучших курских молодых ученых

По итогам 2018 года губернаторскую премию получат четыре специалиста
Яна ШЕЛЕСТ
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Губернаторской премии удостоены четверо ученыхГубернаторской премии удостоены четверо ученыхФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Александр Горобец, аспирант КГСХА – за результаты научных исследований влияния микрокапсулированного пробиотического препарата на физиологическое состояние и продуктивность свиней;

Юлия Мальнева, доцент кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства ЮЗГУ – за результаты научных исследований в области разработки метода проектирования высокоточного металлорежущего инструмента для обработки поверхностей сложной формы и способа его применения при изготовлении и реновации машиностроительной продукции в Курской области;

Дмитрий Северин, ассистент кафедры анатомии человека КГМУ – за результаты научных исследований в области экспериментального обоснования аппликационных гемостатических имплантов на основе коллагена при операциях на печени;

Ольга Сазонова, доцент кафедры менеджмента КГУ – за результаты научных исследований в области формирования системы профессиональных компетенций персонала организации.

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