2018-12-07T11:29:41+03:00
Звезды

В Курске выступит ансамбль танца «Соловьиный край России»

Концерт пройдет в зале "Свиридовский"
Светлана ВОЛКОВА
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Концерт пройдет 8 декабряКонцерт пройдет 8 декабряФото: Предоставлено организаторами
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Ансамбль танца «Соловьиный край России» один из самых востребованных коллективов в Курске и области, желанный гость на всех мероприятиях, где бы они ни проходили.

Благодаря целеустремленности и настойчивости артистов балета, их творческому горению, сразу же была взята высокая профессиональная планка. Главный балетмейстер Василий Башлаков решает множество творческих задач, главная из которых — увлечь нас в прекрасный мир танца.

Ансамбль «Соловьиный край России» подготовил для вас яркую программу, где продемонстрирует красочные костюмы, неподражаемые хореографические постановки и многообразие эмоций танца.

8 декабря

Большая сцена концертного зала «Свиридовский» (ул. Сонина, 4)

Начало концерта в 17:00

Справки и заказ билетов: 8 919 215 70 08

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