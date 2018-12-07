В Курске выступит ансамбль танца «Соловьиный край России»
Ансамбль танца «Соловьиный край России» один из самых востребованных коллективов в Курске и области, желанный гость на всех мероприятиях, где бы они ни проходили.
Благодаря целеустремленности и настойчивости артистов балета, их творческому горению, сразу же была взята высокая профессиональная планка. Главный балетмейстер Василий Башлаков решает множество творческих задач, главная из которых — увлечь нас в прекрасный мир танца.
Ансамбль «Соловьиный край России» подготовил для вас яркую программу, где продемонстрирует красочные костюмы, неподражаемые хореографические постановки и многообразие эмоций танца.
8 декабря
Большая сцена концертного зала «Свиридовский» (ул. Сонина, 4)
Начало концерта в 17:00
Справки и заказ билетов: 8 919 215 70 08