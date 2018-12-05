2018-12-05T15:33:37+03:00
Происшествия

Под Курском задержали подозреваемых в серии краж запчастей

Они украли аккумулятор с припаркованного КАМАЗа
Ольга ДАНИЛОВА
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Задержали ранее судимыхЗадержали ранее судимыхФото: УМВД России по Курской области.
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В Щигровском районе полицейские по «горячим» следам установили подозреваемых в серии краж запчастей с большегрузных автомобилей. Ночью неизвестные украли аккумуляторы с припаркованного КАМАЗа. Полицейские провели оперативную работу и получили информацию о том, что к преступлению причастны двое прежде неоднократно судимых местных жителей 26-ти и 35-ти лет. На следующий день во время проверки полученных материалов злоумышленники совершили еще две подобных кражи. Выехавшая на место следственно-оперативная группа собрала доказательства и следы, а служебная собака, взявшая след, вывела на улицу, где в одном из домов подозреваемые отмечали очередную удавшуюся кражу.

Далее к работе приступили оперативники, которые в кротчайшие сроки задержали подозреваемых. Технику, похищенную в первый день, они успели продать. Стражи порядка будут добиваться ее возвращения. Награбленное во время еще двух преступлений изъято и после оценки будет возвращено владельцам. Уголовное дело по трем эпизодам краж объединено в одно производство. На время следствия подозреваемым запрещено покидать территорию района.

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