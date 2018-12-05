2018-12-05T10:36:22+03:00
Общество

В Курской области перезахороненили останки советских солдат и офицеров

Поисковики нашли также две гильзы с записками
Светлана ВОЛКОВА
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До сих пор восстановлены имена не всех павших в Великой ОтечественнойДо сих пор восстановлены имена не всех павших в Великой ОтечественнойФото: Светлана ВОЛКОВА
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В День Неизвестного Солдата в Курской области захоронили останки советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурные мероприятия прошли в Фатежском и Пристенском районе.

В Фатежском районе были захоронены останки участника Курской битвы, полковника Михаила Аркадьевича Дудкина, найденного в августе поисковиками ВПК «Факел» школы №43 Курска. Вчера был открыт памятный знак, посвященный полковнику Дудкину.

В Пристенском районе торжественно открыли новые мемориальные плиты с именами 122 советских солдат и перезахоронили останки 14 воинов, найденных поисковыми отрядами «Курская земля» (Курск) и «Новое поколение» (школа №2 п. Пристень).

- Все найденные останки были в полном обмундировании. При них было две ложки, но, к сожалению, не подписанные. Еще были две гильзы с записками, - рассказала руководитель поискового отряда «Курская земля» Елена Сукманова.

Всего за годы работы «Вахты Памяти» поисковики смогли обнаружить и предать земле останки более 12,5 тысячи человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. А известие о месте захоронения близких людей получили почти 3000 семей.

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