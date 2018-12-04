Курянин до смерти забил подругу

4 Дек. 17:21 2018-12-04T17:21:33+03:00

Доктора не смогли спасти жизнь женщине

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СК завел уголовное дело против 48-летнего жителя Беловского района. Курянина подозревают по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей".

По версии следствия 4 ноября мужчина и его 39-летняя сожительница дома выпивали. Потом стали ругаться и курянин ударил женщину кулаком в голову. От полученного удара она упала на пол, а узверг продолжил избиение, нанося удары ногами в живот женщины.

27 ноября курянка от причиненных тяжких телесных повреждений умерла в Курской областной клинической больнице. Врачи спасти ее не смогли.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.