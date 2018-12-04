2018-12-04T12:37:46+03:00
Общество

Уровень безработицы в Курской области - 0,6%

Свободных вакансий – около 8,5 тысяч
Яна ШЕЛЕСТ
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За поиском подходящей вакансии куряне могут обратиться в центр занятостиЗа поиском подходящей вакансии куряне могут обратиться в центр занятостиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По состоянию на 27 ноября в Курской области насчитывается около 8,5 тысяч свободных вакансий. Уровень безработицы составляет 0,6%. Сокращение численности безработных зафиксировано в восьми муниципальных образованиях области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

За поиском подходящей вакансии куряне могут обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Кроме того, список вакансий ежедневно обновляется на сайте комитета по труду и занятости населения Курской области - http://trud46.ru.

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