Уровень безработицы в Курской области - 0,6%
Свободных вакансий – около 8,5 тысяч
За поиском подходящей вакансии куряне могут обратиться в центр занятостиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По состоянию на 27 ноября в Курской области насчитывается около 8,5 тысяч свободных вакансий. Уровень безработицы составляет 0,6%. Сокращение численности безработных зафиксировано в восьми муниципальных образованиях области, сообщает пресс-служба региональной администрации.
За поиском подходящей вакансии куряне могут обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Кроме того, список вакансий ежедневно обновляется на сайте комитета по труду и занятости населения Курской области - http://trud46.ru.