Курский Роспотребнадзор открыл горячую линию по новогодним подаркам

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-03T17:15:08+03:00

Вопросы можно задавать с 3 по 21 декабря Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Вопросы можно задавать с 3 по 21 декабря

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В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и выборе новогодних подарков.

Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

В период с 3 по 21 декабря 2018 года (в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу – с 9-00 до 15-45) граждане могут задать свои вопросы по телефонам:

в Железногорске: 8-(471-48) 2-46-49;

во Льгове: 8-(471-40) 2-14-88;

в Судже: 8-(471-43) 2-16-38;

в Щиграх: 8-(471-45) 4-39-65.