В Курской области стартовал месячник по охране хвойных деревьев
С 1 декабря 2018 года по 1 января 2019 года на территории Курской области будет проходить месячник по охране хвойных молодняков в предновогодний период, сообщает региональный лесхоз.
Лесная охрана вместе с полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора будет дежурить на автомобильных дорогах, контролируя перевозку древесины. Также будет проводиться фитосанитарный и радиационный контроль новогодних елей.
На хвойных лесных участках усилят патрулирование с целью предотвращения, выявления и пресечения незаконной рубки хвойных деревьев для новогодних праздников.
Лесная охрана предупреждает - штраф за незаконную рубку одного хвойного дерева для граждан составляет от 3000 до 4000 рублей, кроме того нарушитель лесного законодательства обязан возместить вред, причиненный лесам - 3680 рублей за одно хвойное дерево.
При незаконной рубке двух и более деревьев сосны для новогодних праздников нарушители лесного законодательства будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 260 Уголовного кодекса РФ.