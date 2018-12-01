В Курской области стартовал месячник по охране хвойных деревьев

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-01T13:14:08+03:00

С 1 декабря ели и сосны взяли под особый контроль

Изменить размер текста: A A

С 1 декабря 2018 года по 1 января 2019 года на территории Курской области будет проходить месячник по охране хвойных молодняков в предновогодний период, сообщает региональный лесхоз.

Лесная охрана вместе с полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора будет дежурить на автомобильных дорогах, контролируя перевозку древесины. Также будет проводиться фитосанитарный и радиационный контроль новогодних елей.

На хвойных лесных участках усилят патрулирование с целью предотвращения, выявления и пресечения незаконной рубки хвойных деревьев для новогодних праздников.

Лесная охрана предупреждает - штраф за незаконную рубку одного хвойного дерева для граждан составляет от 3000 до 4000 рублей, кроме того нарушитель лесного законодательства обязан возместить вред, причиненный лесам - 3680 рублей за одно хвойное дерево.

При незаконной рубке двух и более деревьев сосны для новогодних праздников нарушители лесного законодательства будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 260 Уголовного кодекса РФ.