Сотрудники курского детсада три года проходили медосмотры за свой счет

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-30T16:24:34+03:00

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В прокуратуру Мантуровского района обратились работники детского сада с просьбой помочь им вернуть деньги, потраченные на прохождение обязательного медицинского осмотра.

По закону работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательные периодические медицинские осмотры с сохранением за работником должности и среднего заработка. Как показала проверка, работники детского сада три года проходили осмотры за свой счет и компенсацию им не платили.

Прокурор Мантуровского района направил в суд иски о взыскании с дошкольного учреждения и Управления образования Администрации Мантуровского района стоимости периодических медицинских осмотров. Требования прокурора суд удовлетворил.