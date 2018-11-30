Сотрудники курского детсада три года проходили медосмотры за свой счет
В прокуратуру Мантуровского района обратились работники детского сада с просьбой помочь им вернуть деньги, потраченные на прохождение обязательного медицинского осмотра.
По закону работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательные периодические медицинские осмотры с сохранением за работником должности и среднего заработка. Как показала проверка, работники детского сада три года проходили осмотры за свой счет и компенсацию им не платили.
Прокурор Мантуровского района направил в суд иски о взыскании с дошкольного учреждения и Управления образования Администрации Мантуровского района стоимости периодических медицинских осмотров. Требования прокурора суд удовлетворил.