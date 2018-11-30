2018-11-30T16:24:34+03:00
Происшествия

Сотрудники курского детсада три года проходили медосмотры за свой счет

Суд постановил вернуть им деньги из бюджета
Ольга ДАНИЛОВА
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Администрации района придется вернуть деньгиАдминистрации района придется вернуть деньгиФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Мантуровского района обратились работники детского сада с просьбой помочь им вернуть деньги, потраченные на прохождение обязательного медицинского осмотра.

По закону работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательные периодические медицинские осмотры с сохранением за работником должности и среднего заработка. Как показала проверка, работники детского сада три года проходили осмотры за свой счет и компенсацию им не платили.

Прокурор Мантуровского района направил в суд иски о взыскании с дошкольного учреждения и Управления образования Администрации Мантуровского района стоимости периодических медицинских осмотров. Требования прокурора суд удовлетворил.

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