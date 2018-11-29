2018-11-29T16:59:34+03:00
Происшествия

В Курской области сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией

В регионе сняли с реализации 26 партий товара, основном дешевый одеколон
Светлана ВОЛКОВА
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Число летальных исходов стало тоже меньшеЧисло летальных исходов стало тоже меньшеФото: Из архива КП.
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Роспотребнадзор провел 76 проверок на предприятиях торговли, которые пордают пищевую и непищевую продукцию, проверено 105 объектов.

Проверяющие нашли нарушения Постановления Главного санитарного врача РФ № 28 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» в семи точках в Курске, Золотухинском, Хомутовском, Льговском районах.

Сняли с продажи 26 партий спиртосодержащей продукции, всего 74 единицы (одеколоны с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, объемная доля этилового спирта составляет 60%, стоимость от 25 до 35 рублей).

В этом году уровень отравлений спиртосодержащей продукцией ниже аналогичного периода 2017 года на 42,1 % (данные за период с 1 января по 15 ноября), отметили в Управлении.

Число случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией со смертельным исходом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 34,6%. По-прежнему причиной отравления у большей части отравившихся является чрезмерное употребление этилового спирта, этанола.

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