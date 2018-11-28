Фестиваль «Сталкер» возвращается в Курск

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-28T10:29:42+03:00

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Договоренность о возобновлении проведения международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» в нашем регионе была достигнута во время 107-го Российского кинорынка, проходившего в Москве.

Кинофестиваль «Сталкер» проводится в России гильдией кинорежиссеров России с 1995 года и традиционно открывается в День принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека» - 10 декабря. Проект представляет в своих программах лучшие игровые и документальные фильмы о правах человека и подводит итоги очередного кинематографического года.

В программе фестиваля ежегодно более 120 фильмов, с которыми знакомятся более ста тысяч зрителей, проживающих в разных российских городах. Теперь к географии кинофестиваля вновь присоединится и курский регион.

Последний раз «Сталкер» проходил в Курске в 2014 году. Следующий год для фестиваля юбилейный. XXV Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» Курск примет в феврале 2019 года. Предположительно, программа кинособытия будет длиться пять дней и включит в себя традиционно как документальное, так и художественное кино. Кроме показов в областном центре запланирован киносеанс в одном из районов Курской области. Также, исходя из условий проведения фестиваля, киносеансы, как и ранее, с большой долей вероятности, состоятся в одной из курских колоний. Это предполагает формат фестиваля о правах человека.

Все выездные акции кинофестиваля в регионах России – благотворительные: знакомство с программой носит просветительско-образовательный характер и проходит на бесплатной основе.

С дополнительной информацией о фестивале можно познакомиться на его официальном сайте http://www.stalkerfest.org.