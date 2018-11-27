В Курске заиграла «Музыка цвета»

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-27T17:16:16+03:00

Выставка с таким названием открылась в галерее им. А. Дейнеки

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В Курской государственной картинной галерее имени А.А. Дейнеки открылась выставка «Музыка цвета». Она посвящена памяти заслуженного художника России Вячеслава Конева.

Выставочная экспозиция включает произведения автора, находящиеся в коллекции картинной галереи и хранящихся в семье художника. Посетителя выставки увидят картины и графические листы, созданные художником на разных этапах творческой биографии.

Большой интерес представляют живописные и графические работы Конева с изображением Курска. Среди них – «Улица Горького. Сергиево-Казанский собор», «Тускарь. Железнодорожная ветка», «На углу Уфимцева» и другие. Среди произведений «тувинской серии» — живописные работы «Тувинская девушка», «Шаганар. Тува», «Морозный закат», линогравюры «Чабаны Монгун-Тайги», «Беседа».

Вячеслав Конев родился в Курске, в 1953 году закончил Курское художественно-графическое педучилище. После его окончания направлен в республику Тува, где был членом оргкомитета по созданию Союза художников Тувы.

Выставка будет интересна широкому кругу зрителей. Экспозиция работает до 16 декабря.