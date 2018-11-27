В Курской области пройдет инклюзивная акция «Музей для всех»
В преддверии Дня Неизвестного Солдата музей приглашает людей с инвалидностью, членов их семей, друзей и всех желающих на историко-краеведческий практикум «Прикасаясь сердцем к истории».
Программа акции:
11.00 – Экскурсия по экспозиции музея «Война на территории Иванинского (Курчатовского) района».
11.15 – Встреча с членами поискового отряда «Высота» Молодежной организации Курской АЭС В.А. Некрасовым и А.Н Шаталовым, которые представят новые сведения об освободительных боях на территории деревень, существовавших на месте современного города Курчатова.
Участники акции узнают о новых находках поисковой экспедиции: фрагментах военной техники, элементах обмундирования, останках погибших воинов; познакомятся с особенностями извлечения, идентификации, захоронения найденных артефактов и другими формами работы поисковиков.
12-00 – Интерактивный практикум, в ходе которого самостоятельными усилиями участников акции добывается и представляется историко-краеведческая информация на базе музейной экспозиции зала Боевой Славы.
(6+)
1 декабря в 11.00
Курчатовский краеведческий музей
Курчатов, пр. Коммунистический, 3, зал Боевой Славы.