Интернет-мошенник выманил у курян 137 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-27T12:55:48+03:00

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В Курской области полицейские выясняют обстоятельства интернет-мошенничества. На рекламном сайте к продавцу пчелиного воска из Конышевского района обратился неизвестный с предложением выступить посредником в сделке с покупателем из Курска. После того, как они оговорили все нюансы, неизвестный, с которым оба участника сделки лично никогда не общались, предложил провести передачу и оплату товара в Курчатове. Когда покупатель и продавец прибыли к указанному месту, мошенник в телефонном разговоре рассказал о новом условии.

Якобы, для того, чтобы в дальнейшем ему иметь положительные отзывы, необходимо, чтобы передаваемая за товар сумма, а именно 137 тысяч рублей, прошли оборот по его счету. По словам мужчины, деньги, необходимо было перечислить по указанным реквизитам, а спустя несколько минут, после звонка посредника, обналичить их.

Покупатель проследовал всем инструкциям. Но не дождался звонка, деньги на его счет так и не были зачислены. Больше на звонки посредник не отвечал.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Оперативники уже установили, что предполагаемый мошенник звонил из Московской области.

Полиция предупреждает, перечислять деньги за услуги или товары необходимо только проверенным продавцам и агентам. Ни в коем случае не следует этого делать людям, с которыми Вы не знакомы, тем более, когда речь идет и крупных суммах.