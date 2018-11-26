В Курской области молодой человек едва не сорвался с восьмого этажа
Утром 26 ноября в полицию Курчатова поступило сообщение от очевидцев о том, что в центральной гостинице Курчатова на карнизе номера на восьмом этаже сидит молодой человек.
Прибывшая следственно-оперативная группа вступила в переговоры с молодым человеком. Позже из Курска доставили его отца, который вместе с полицейскими убедил молодого человека войти в комнату и открыть дверь.
Оперативники установили, что житель Курска прибыл в Курчатов для поиска работы и поселился в гостинице. Нескольких дней в номере пил - найдены пустые бутылки от спиртного.
В ходе беседы с полицейскими курянин внятных пояснений по ситуации дать не смог, так как был пьян.
Благодаря своевременным действиям полицейских, молодой человек остался жив. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится с родственниками, сказали в полиции.