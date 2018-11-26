2018-11-26T17:55:27+03:00
Происшествия

В Курской области молодой человек едва не сорвался с восьмого этажа

ЧП произошло в гостинице
Ольга ДАНИЛОВА
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На карниз парень забрался в пьяном видеНа карниз парень забрался в пьяном видеФото: Из архива КП.
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Утром 26 ноября в полицию Курчатова поступило сообщение от очевидцев о том, что в центральной гостинице Курчатова на карнизе номера на восьмом этаже сидит молодой человек.

Прибывшая следственно-оперативная группа вступила в переговоры с молодым человеком. Позже из Курска доставили его отца, который вместе с полицейскими убедил молодого человека войти в комнату и открыть дверь.

Оперативники установили, что житель Курска прибыл в Курчатов для поиска работы и поселился в гостинице. Нескольких дней в номере пил - найдены пустые бутылки от спиртного.

В ходе беседы с полицейскими курянин внятных пояснений по ситуации дать не смог, так как был пьян.

Благодаря своевременным действиям полицейских, молодой человек остался жив. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится с родственниками, сказали в полиции.

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