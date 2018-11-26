УФАС обвинило "Квадру" в нарушении прав курян на бесперебойную подачу тепла

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-26T17:00:25+03:00

На днях почти 20 тысяч курян остались без тепла и горячей воды Фото: Из архива КП.

Против компании возбуждено дело по статье "О защите конкурснции"

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На протяжении последних лет Курским УФАС России к Филиалу ПАО «Квадра» - «Курская генерация» и ООО «Курская теплосетевая компания» (дочернему обществу ПАО «Квадра»), снабжающих теплом жителей Курска, неоднократно предъявлялись претензии в связи с нарушением запретов, установленных антимонопольным законодательством, сообщили в региональном УФАС.

Так, в 2015 году ООО «Курская ТСК» провело две неконкурентных закупки на один млн. и 2,5 млн. рублей по определению единственных поставщиков в Курской области на оказание услуг по сбору протоколов собраний собственников жилых и нежилых помещений, что привело к устранению конкуренции за право заключения соответствующих договоров, напомнили в управлении.

По заявлению Курского УФАС России договоры, заключенные с единственными поставщиками, были признаны Арбитражным судом Курской области недействительными.

В 2016 году по результатам рассмотрения обращений граждан и общественных организаций Курской области Курское УФАС возбудило дело против Комитета ЖКХ Курской области. По результатам рассмотрения которого, Комитету ЖКХ и ТЭК Курской области было вменено нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в создании необоснованных преимуществ в деятельности ресурсоснабжающих организаций Курской области (в т.ч. ПАО «Квадра») вследствие утверждения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, которые предусматривали взимание платы за услугу по отоплению жилых помещений за семь полных календарных месяцев независимо от фактического периода оказания данной услуги.

Арбитражный суд тогда сторону граждан и общественных организаций не поддержал, позицию антимонопольного органа признал незаконной.

Кроме того, ООО «Курская ТСК» антимонопольным органом неоднократно было вменено в вину злоупотребление доминирующим положением при оказании услуг теплоснабжения. Так, компания прекратила в июле 2013 года поставки тепла по договорам, заключенным с ООО «Комбинат строительных материалов и работ», ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф.Дериглазова», ОАО «Курскрезинотехника».

Курское УФАС России восемь раз выдавало компании предупреждения. "К сожалению, ни ПАО «Квадра – генерирующая компания» в лице филиала «Курская генерация», ни ООО «Курская ТСК» не извлекли правильных выводов о своем поведении на товарных рынках и взаимоотношениях с потребителями", - отметили в УФАС.

23 ноября Курскиое УФАС России завело дело по признакам нарушения ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» со стороны ПАО «Квадра – генерирующая компания» в лице филиала «Курская генерация».

Сейчас претензии антимонопольного органа предъявляются в связи с несвоевременно проводимым текущим и капитальным ремонтом тепловых сетей и их модернизацией. Бездействие теплоснабжающей компании, по мнению Курского УФАС России, привело к нарушению прав жителей Курска на получение услуги по поставке коммунального ресурса (теплоснабжение и горячее водоснабжение) в установленных законом объемах, а именно бесперебойно.