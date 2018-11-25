На трассе в Курской области в ДТП пострадали люди

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-25T13:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась в Большесолдатском районе на трассе Дьяконово-Суджа. Около шести часов 24 ноября столкнулись две легковушки - «ВАЗ 2114» и «Пежо». На место отправились спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой медпомощи. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в результате ДТП пострадали люди. Всего к ликвидации аварии привлекались семь человек и три единицы техники.

Спасатели напоминают, что в случае любой беды всегда можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.