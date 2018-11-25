На трассе в Курской области в ДТП пострадали люди
Столкнулись «четырнадцатая» и «Пежо»
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Авария случилась в Большесолдатском районе на трассе Дьяконово-Суджа. Около шести часов 24 ноября столкнулись две легковушки - «ВАЗ 2114» и «Пежо». На место отправились спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой медпомощи. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в результате ДТП пострадали люди. Всего к ликвидации аварии привлекались семь человек и три единицы техники.
Спасатели напоминают, что в случае любой беды всегда можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.