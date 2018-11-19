2018-11-19T11:55:11+03:00
Общество

Курск подписал соглашение о сотрудничестве с Музеем Победы

Город подключится к реализации федерального проекта
Светлана ВОЛКОВА
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Курск примет участие в проекте "Территория Победы"Курск примет участие в проекте "Территория Победы"Фото: Из архива КП.
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В рамках программы Санкт-Петербургского культурного форума соглашение о сотрудничестве с Музеем Победы подписал Курск.

Соглашение предусматривает полномасштабное участие Курска в реализации федерального проекта «Территория Победы». Сегодня «Территория Победы» – это 150 региональных музеев, свыше шести тысяч музейных работников и семи миллионов посетителей в год, это единое музейное и информационное пространство, формирующее живое эмоциональное восприятие самых ярких страниц великой истории страны.

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