Курск подписал соглашение о сотрудничестве с Музеем Победы

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-19T11:55:11+03:00

Курск примет участие в проекте "Территория Победы" Фото: Из архива КП.

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В рамках программы Санкт-Петербургского культурного форума соглашение о сотрудничестве с Музеем Победы подписал Курск.

Соглашение предусматривает полномасштабное участие Курска в реализации федерального проекта «Территория Победы». Сегодня «Территория Победы» – это 150 региональных музеев, свыше шести тысяч музейных работников и семи миллионов посетителей в год, это единое музейное и информационное пространство, формирующее живое эмоциональное восприятие самых ярких страниц великой истории страны.