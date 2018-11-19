2018-11-19T10:29:02+03:00
Происшествия

Под Курском водитель грузовика насмерть сбил молодого мужчину

ДТП произошло в Курском районе на трассе М-2
Яна ШЕЛЕСТ
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Пешеход погиб на местеПешеход погиб на местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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17 ноября примерно в 23:30 41-летний водитель грузового «Мерседеса» двигался по федеральной трассе М-2 Крым. На 534 километре он сбил 30-летнего мужчину. На место ДТП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 12 города Курска, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

В результате ДТП пешеход скончался. Обстоятельства гибели выясняются. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – 3 человека и одна единица техники.

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