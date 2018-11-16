В Курске в ДТП с такси пострадал грудной ребенок

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-16T11:33:55+03:00

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15 ноября примерно в 15:15 на улице Энгельса возле дома № 138 столкнулись два автомобиля такси «Рено Логан», которые двигались в попутном направлении в сторону улицы Сумской, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП ранения получили пассажиры такси - 28-летняя женщина и грудной ребенок. Пострадавших доставили в медучреждения.