2018-11-16T11:33:55+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП с такси пострадал грудной ребенок

Авария произошла на улице Энгельса
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавших доставили в медучрежденияПострадавших доставили в медучрежденияФото: Соцсети
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15 ноября примерно в 15:15 на улице Энгельса возле дома № 138 столкнулись два автомобиля такси «Рено Логан», которые двигались в попутном направлении в сторону улицы Сумской, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП ранения получили пассажиры такси - 28-летняя женщина и грудной ребенок. Пострадавших доставили в медучреждения.

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