Курских детей кормят фальсифицированной молочной продукцией

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-15T12:34:30+03:00

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Сотрудники регионального Россельхознадзора провели проверки, в ходе которых были отобраны пробы молочной продукции в 58 учреждениях социальной сферы – в больницах, детских садах и школах. В ходе лабораторных исследований выяснилось, что около половины молочной продукции являются фальсификатом.

Пробы были отобраны с продукции шести курских предприятий и восьми предприятий из других регионов. Всего было отобрано 87 проб сметаны, молока, сыра и творога. В 46 пробах выявили несоответствие по жирно-кислотному составу и белку.

Это говорит о том, что под видом сливочного масла, творога и сыра в учреждения социальной сферы поступает немалая доля суррогата. Также была выявлена группа кишечных палочек.

По фактам выявления небезопасной продукции в отношении виновных лиц составили семь протоколов об административных правонарушениях на сумму 170 тысяч рублей. Два административных материала в отношении заводов-производителей находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Курской области. Отозвано 47 деклараций о соответствии молочной продукции.