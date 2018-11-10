2018-11-10T11:14:47+03:00
Звезды

"От Курска до Диканьки" - курянам представят новый культурный проект

Гостей меропряития ждет фольклорный концерт
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Госятм расскажут об украинцах, которые внесли вклад в развитие Курской областиГосятм расскажут об украинцах, которые внесли вклад в развитие Курской областиФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

«Товарищество Украина-Сейм» приглашает принять участие в мероприятиях в рамках проекта «От Курска до Диканьки – связь времен и имен», который осуществляется при поддержке администрации Курской области. Организаторы расскажут об истории Курского края через судьбы украинцев, внесших вклад в его развитие.

20 ноября в 15.00 – в библиотеке им. Асеева состоится круглый стол со следопытом-краеведом Тарасом Григорьевичем Шевченко и украинскими семьями, которые отметили золотые и серебряные свадьбы.

21 ноября в 15.00 – виртуальная экскурсия по улицам Курска с украинскими названиями совместно с Центром историко-культурного наследия Курска (г. Курск, ул. Горького 55).

1 декабря в 15.00 - в кинотеатре им. Щепкина - фольклорный праздник – концерт «От сердца к сердцу».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском проходит турнир по киокусинкай каратэ-до
Курянам предлагают написать географический диктант
Под Курском "Лада" сбила пешехода
Суд обязал Курскую областную Думу забрать мандат у депутата
В Курске откроется выставка, посвященная полиции
Курских водителей проверят на трезвость
В Курской области вновь обещают сильный туман
Как у Фараона: в Курске продают "Бентли" американского миллиардера
Куряне примут участие в Парадельфийских играх
В Курске открылся центр «серебряного» волонтерства
В Курске ночью горел большой дом
Курянина, ударившего монтировкой отца, отправили на лечение
Первый замгубернатора Курской области Александр Зубарев ушел в отставку
В Курске открылась выставка Никаса Сафронова
Под Курском обезвредили более 50 боеприпасов
Под Курском в огне погиб пожилой мужчина
Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»
В Курске ищут главную городскую ель
В центре Курска выставят военную технику