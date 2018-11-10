"От Курска до Диканьки" - курянам представят новый культурный проект

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-10T11:14:47+03:00

Госятм расскажут об украинцах, которые внесли вклад в развитие Курской области Фото: Из архива КП.

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«Товарищество Украина-Сейм» приглашает принять участие в мероприятиях в рамках проекта «От Курска до Диканьки – связь времен и имен», который осуществляется при поддержке администрации Курской области. Организаторы расскажут об истории Курского края через судьбы украинцев, внесших вклад в его развитие.

20 ноября в 15.00 – в библиотеке им. Асеева состоится круглый стол со следопытом-краеведом Тарасом Григорьевичем Шевченко и украинскими семьями, которые отметили золотые и серебряные свадьбы.

21 ноября в 15.00 – виртуальная экскурсия по улицам Курска с украинскими названиями совместно с Центром историко-культурного наследия Курска (г. Курск, ул. Горького 55).

1 декабря в 15.00 - в кинотеатре им. Щепкина - фольклорный праздник – концерт «От сердца к сердцу».