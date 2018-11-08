В Курской области нашли некачественное молоко
За 10 месяцев 2018 года сотрудники Роспотребнадзора по Курской области исследовали 693 пробы молочной продукции, в том числе 76 образцов иностранных производителей и 617 российских, из них 383 пробы курских производителей. Неудовлетворительные результаты зарегистрированы в 89 пробах, что составляет 12,8 %.
По санитарно-химическим показателям было исследовано 40 проб, в том числе восемь проб импортного производства, десять проб производителей Курской области, 22 пробы иногородних производителей. Из них три пробы или 7,6 % не соответствовали нормативам, в том числе две пробы производителей Курской области.
По выявленным фактам производства некачественной молочной продукции на четырех курских производителей были наложены штрафы на сумму 1 млн 620 тысяч рублей. За неоднократные нарушения двум производителям молочной продукции вынесены предписания об аннулировании деклараций о соответствии на выпускаемую молочную продукцию.