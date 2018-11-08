В Курске снова отключат свет

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-08T14:01:42+03:00

Электричество отключат в связи с плановыми работами Фото: Из архива "КП"

Отключения запланированы с 12 ноября во всех округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях на следующих улицах города запланировано отключении электроэнергии:

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 16 ноября с 9-00 до 17-00: ул. Гайдара 4; 6; 8; 7; ул. Красной Армии 23А, Хуторская 14, 14А, 14Б.

С 13 по 15 ноября с 9-00 до 17-00: Ахтырский п-к д.5,8,9,13; К. Маркса д. 19.

Тел. для справок: 32-40-89.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 16 ноября с 9-00 до 15-00: Ольшанского 11-19,19а,13а,15а,15б; Пигорева 2-10,8б,10а; Заводская 5-7,15,19; ПЛК 56-64; 1-я Лесная 3-25,6-30; 2-я Лесная 3-17,2-24; 6-я Лесная 3-15,2-6/3; Сосновый бор, Песчаная, Дубовая роща, Беловская, 1-й Степной переулок 19-25,31-37,24-34; Броневая 1-19,4-28; 5-я Кислинская 1-19; Летный п-к 2-24,1-17; Заповедный пр-д 1-7,4-14; Заповедный п-к, Аэроклубная 4-12; 3-й Степной п-к 38-48; 4-й Степной п-к 29-39,36-38; Парашютная.

С 12 по 16 ноября с 9-00 до 16-30: 1-3й Степные п-ки, Охотничья, Центральная, Прилужная, Камышевая, Монтажников.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 16 ноября с 9-00 до 16-00: Ильича 42-104, 85-213,15-31, 10-16; Переулок Жуковского 8-40; Жуковского 2-102, 21-145; Новая; Восточная 2-104, 5-51; 2-я Восточная 90-180, 73-165; Цюрупы 90-144, 93-131; 3-я Щигровская 2-58, 1-29; Восточный переулок 1-9; 3 Стрелецкая 9-37, 2-56; 2-й Средний переулок 1-37, 20-38; 4-я Стрелецкая 1-35, 2-34; 1-й Средний переулок 1-23; 5-я Стрелецкая 1-27, 2-36; Новоселовка 3-15.

15 ноября с 13-30 до 16-00: Чайковского 1-47, 2-54; Станционная 44-50.

Тел. для справок: 26-32-10.