Троих курян задержали за кражу металла

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-07T16:07:04+03:00

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Сотрудники Железнодорожного отдела полиции задержали подозреваемых в краже металла с подсобной территории организации в Курске. Полиция задержала троих парней в возрасте от 22 до 24 лет, заметив их, когда те перевозили металлические составляющие. При опросах показания троих разнились, поэтому разбирательство было решено продолжить в отделе полиции, где и выяснилось, что транспортируемый груз был похищен. Краденое удалось изъять в полном объеме. Сейчас эксперты определяют сумму нанесенного предприятию ущерба.

Уже в отделе полиции во время досмотра у одного из задержанных нашли порцию растительных наркотиков. Их, по словам, молодого человека, он нашел и собирался позже употребить. Против троицы проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела. Двое молодых людей ранее уже были судимы. Молодой человек, имевший при себе наркотики, после проверки также может стать фигурантом уголовного дела за хранение запрещенных веществ.