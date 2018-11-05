В Курске затоплен детсад, часть домов осталась без отопления
На теплосетях снова произошла авария
Отопительный сезон в Курске начался с аварийФото: Светлана ВОЛКОВА
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Очередная коммунальная авария произошла в центре Курска в ночь на 5 ноября.
Повреждение произошло на теплосети, которая питает детсад номер 31. Из-за этого в окрестных домах отключили отопление и горячую воду. Горячее водоснабжение частично было восстановлено к утру 5 ноября.
Сейчас повреждние локализовано. По предварительным данным основные ремонтные работы будут проводить во вторник, 6 ноября.