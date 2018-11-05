Под Курском ночью автомобиль перевернулся в кювет

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-05T12:38:03+03:00

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В 04:44 5 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи поселка Горшечное Горшеченского района. Здесь водитель автомобиля «Тойота-Камри» не справился с управлением и машина перевернулась в кювет.

В результате ДТП есть пострадавший. Подробности аварии уточняются.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22