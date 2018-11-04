На Курскую область опустился туман

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-04T13:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозу курского Гидрометцентра на территории региона до девяти вечера воскресенья будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидаются небольшой дождь и морось, местами туман. Ветер западной четверти с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура воздуха: 6-11º тепла.

Спасатели ГУ МЧС по Курской области традиционно рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, то нужно помнить о правильном скоростном режиме. Так как все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно ночью, нужно периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.