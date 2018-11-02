2018-11-02T15:28:02+03:00
Происшествия

С начала года грибами отравились 25 курян

Последний случай зарегистрирован на днях
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Курян просят быть осторожными при сборе грибовКурян просят быть осторожными при сборе грибовФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В Курской области продолжается грибной сезон. Относительно теплая и влажная погода способствует росту осенних грибов. Продолжают регистрироваться и отравления.

Всего в 2018 году в Курской области было зарегистрировано 18 случаев отравлений грибами. Постарадало 25 жителей Курска, Железногорска, Курского района. Последний случай зарегистрирован 31 октября.

Тяжелых случаев отравлений в этом сезоне, к счастью, не зарегистрировано. Тем не менее Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает о необходимых мерах предосторожности при сборе и переработке грибов.

Часто люди берут внешне похожий на съедобный ядовитый гриб или же условно съедобные грибы.

Съедобные и условно съедобные грибы также могут вызвать отравление, если они были собраны на территориях, где применяются ядохимикаты либо осуществляется активное движение автомобильного и железнодорожного транспорта, поскольку грибы аккумулируют в себе вредные вещества из окружающей среды. Опасен сбор грибов и в черте города: в городских парках, скверах, дворах, пустырях.

Собирая грибы всегда необходимо строго соблюдать основные правила, которые помогут вам избежать случайных ошибок, результатом которых могут стать отравления:

- собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны;

- никогда не собирайте, не ешьте и не пробуйте на вкус грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение или окруженные оболочкой;

- никогда не собирайте грибы перезрелые, червивые и испорченные;

- не ешьте грибы в сыром виде;

- не верьте распространенному мнению о том, что ядовитые грибы вызывают потемнение луковицы или серебряных предметов, если опустить их в посуду, где варятся грибы. Это ложное представление!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Куряне выбирают имя выдающегося земляка аэропорту Курска
Курянка через суд добилась выплаты долга по зарплате
Курян просят не употреблять алкоголь на День народного единства
Курян приглашают на "Ночь искусств"
Начинающих курских предпринимателей будут бесплатно обучать
В Курске объявлен конкурс на поездку в "Артек"
В Курске открылась графическая выставка Елены Жигулевой
Два заместителя губернатора Курской области покинули свои посты
В центре Курска появился новый арт-объект
Под Курском в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Курск переходит в режим повышенной готовности
Курские спасатели провели учения на хлебной базе
Соседи курского «педофила»: «Он был нелюдимый, ни с кем не общался»
Курянина лишили прав за попытку дать взятку
Руководство курского СК проведет прием в Судже
С 6 ноября в Курске будут отключать свет
В Курске осудили бухгалтера УМВД
У курянина собутыльники похитили кредитку
Под Курском нашли неразорвавшийся фугас
В Севастополе с почестями перезахоронили советского солдата из Курской области