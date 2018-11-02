С начала года грибами отравились 25 курян

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-02T15:28:02+03:00

Курян просят быть осторожными при сборе грибов Фото: Из архива КП.

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В Курской области продолжается грибной сезон. Относительно теплая и влажная погода способствует росту осенних грибов. Продолжают регистрироваться и отравления.

Всего в 2018 году в Курской области было зарегистрировано 18 случаев отравлений грибами. Постарадало 25 жителей Курска, Железногорска, Курского района. Последний случай зарегистрирован 31 октября.

Тяжелых случаев отравлений в этом сезоне, к счастью, не зарегистрировано. Тем не менее Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает о необходимых мерах предосторожности при сборе и переработке грибов.

Часто люди берут внешне похожий на съедобный ядовитый гриб или же условно съедобные грибы.

Съедобные и условно съедобные грибы также могут вызвать отравление, если они были собраны на территориях, где применяются ядохимикаты либо осуществляется активное движение автомобильного и железнодорожного транспорта, поскольку грибы аккумулируют в себе вредные вещества из окружающей среды. Опасен сбор грибов и в черте города: в городских парках, скверах, дворах, пустырях.

Собирая грибы всегда необходимо строго соблюдать основные правила, которые помогут вам избежать случайных ошибок, результатом которых могут стать отравления:

- собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны;

- никогда не собирайте, не ешьте и не пробуйте на вкус грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение или окруженные оболочкой;

- никогда не собирайте грибы перезрелые, червивые и испорченные;

- не ешьте грибы в сыром виде;

- не верьте распространенному мнению о том, что ядовитые грибы вызывают потемнение луковицы или серебряных предметов, если опустить их в посуду, где варятся грибы. Это ложное представление!