В Курске открылась графическая выставка Елены Жигулевой

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-02T11:46:12+03:00

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1 ноября в фойе городской администрации открылась персональная выставка произведений графики члена СХР, доцента кафедры дизайна КГУ Елены Жигулёвой. На выставке представлено более 30 графических произведений, выполненных в различных техниках печатной графики – офорт, линогравюра, сухая игла, литография, акватинта. В экспозицию выставки также вошли произведения уникальной графики, выполненные в технике гуаши, пером и тушью на бумаге.

Елена Жигулева работает работает на художественно-графическом факультете КГУ, знакомит студентов с особенностями выполнения эстампов и шрифтовой графики. Является участницей областных, региональных, всероссийских и международных выставок. Работы художницы находятся в Курском краеведческом музее, а также в частных коллекциях России, Германии и Италии.

Выставка продлится до 11 декабря.