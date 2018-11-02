В Курске открылась графическая выставка Елены Жигулевой
1 ноября в фойе городской администрации открылась персональная выставка произведений графики члена СХР, доцента кафедры дизайна КГУ Елены Жигулёвой. На выставке представлено более 30 графических произведений, выполненных в различных техниках печатной графики – офорт, линогравюра, сухая игла, литография, акватинта. В экспозицию выставки также вошли произведения уникальной графики, выполненные в технике гуаши, пером и тушью на бумаге.
Елена Жигулева работает работает на художественно-графическом факультете КГУ, знакомит студентов с особенностями выполнения эстампов и шрифтовой графики. Является участницей областных, региональных, всероссийских и международных выставок. Работы художницы находятся в Курском краеведческом музее, а также в частных коллекциях России, Германии и Италии.
Выставка продлится до 11 декабря.