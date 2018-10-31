Курян приглашают на Международный студенческий фестиваль ВГИК

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-31T17:08:38+03:00

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Четвертый год подряд Курская область принимает крупнейший в России Международный фестиваль молодежных короткометражных фильмов ВГИК, ставший авторитетной площадкой для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства. Свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы на фестивале широкой публике представляют студенты российских и зарубежных киношкол.

Расписание показов

38 Международного студенческого фестиваля ВГИК

В этом году фестивальные фильмы будут продемонстрированы на открытых и закрытых показах в 20 учреждениях города, среди которых: КГСХА, КГУ, Курский колледж культуры, ЮЗГУ, Академия госслужбы , СОШ № 20, Центр детского творчества, КИРО и другие.

10 ноября в 16:00 - Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49)

10 ноября в 19:00 - Bananas Bike & Bar (ул. Мирная, 41)

11 ноября в 17:00 - ТЦ МАНЕЖ (ул. Щепкина, 4Б, арт-пространство «Луна», 3 этаж)

11 ноября в 18:00 - Курская картинная галерея им. А. А. Дейнеки (ул. Радищева, 85).

Справки по телефону: (4712) 52-98-20