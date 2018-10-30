2018-10-30T13:55:12+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве ребенка под Курском сам показал место, где спрятал труп

39-летнего соседа оперативники выслеживали несколько дней
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Даниила убил сосед, считают следователиДаниила убил сосед, считают следователиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

"КП" подробно рассказывала об исчезновении 7-летнего Даниила Бирюкова в Железногорске Курской области. Начиная с 23 октября, когда мальчик не вернулся из школы домой, ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах. Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября. Следственный комитет Российской федерации по Курской области незамедлительно завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозрение пало на 39-летнего соседа, которого хорошо знал мальчик. Мужчина всю жизнь прожил в этом доме, коренной железногорец. Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, мужчина попал в круг подозреваемых при поквартирном обходе. Так он оказался в "разработке".

Следователи и оперативники задержали его в старом доме в 20 километрах от Железногорска в селе Трояново.

- Это дом, который достался мужчине по наследству от бабушки. Он использовал его как дачу. Но фактически дом заброшен, - рассказали в правоохранительных органах.

Мужчина не хотел сознаваться в содеяном, но силовики "приперли" его фактами. И под давлением неопровержимых доказательств подозреваемый показал место, где бросил тело мальчика - недалеко от этого самого старого дома. Его тут же арестовали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшего курского школьника нашли убитым

По подозрению задержан сосед

Подробнее >>

"Не злите меня, и так уже трупы прятать некуда!", - из соцсети курянина, подозреваемого в убийстве ребенка

На своей странице 39-летний мужчина выкладывал посты и картинки садистской направленности

Подробнее >>

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курский «маньяк» увлекался Барби?
В Курске выставят фото и стихи
В курском краеведческом музее открылась выставка о ВЛКСМ
Врио главы Курской области принял участие в заседании Думы
Под Курском задержали дачного вора
Роспотребнадзор закрыл два курских детсада
Начался сбор средств на похороны жестоко убитого курского школьника
Стартовая площадка в большую жизнь...
Был ли Комсомол школой жизни?
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
Под Курском на пожаре погиб 59-летний мужчина
Александр Фрундин: «Мы в комсомоле ничего не боялись»
От субботников до дискотек: как ВЛКСМ учил отстаивать свои права
В Курске наградят юных героев, которые спасли людей
В Курской области пойдет мокрый снег
Курскую пенсионерку обманул интернет-мошенник
В Курске почтут память погибших при обороне города
Курский ФК «Авангард» обыграл «Сибирь»
За выходные в области задержали 39 пьяных водителей
В Курске пассажиры избили таксиста и угнали его авто
В Курске открыли памятную доску к 100-летию комсомола
В Курске открыли памятный знак шоферам, погибшим в годы Отечественной войны
Медсанчасти курского УФСИН работали без лицензии
Под Курском ночью погиб пешеход
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
Под Курском сгорел гараж
Спасатели предупредили жителей Курской области о тумане
В Курской области «Опель Оскона» слетел в кювет