Подозреваемый в убийстве ребенка под Курском сам показал место, где спрятал труп

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-30T13:55:12+03:00

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"КП" подробно рассказывала об исчезновении 7-летнего Даниила Бирюкова в Железногорске Курской области. Начиная с 23 октября, когда мальчик не вернулся из школы домой, ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах. Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября. Следственный комитет Российской федерации по Курской области незамедлительно завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозрение пало на 39-летнего соседа, которого хорошо знал мальчик. Мужчина всю жизнь прожил в этом доме, коренной железногорец. Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, мужчина попал в круг подозреваемых при поквартирном обходе. Так он оказался в "разработке".

Следователи и оперативники задержали его в старом доме в 20 километрах от Железногорска в селе Трояново.

- Это дом, который достался мужчине по наследству от бабушки. Он использовал его как дачу. Но фактически дом заброшен, - рассказали в правоохранительных органах.

Мужчина не хотел сознаваться в содеяном, но силовики "приперли" его фактами. И под давлением неопровержимых доказательств подозреваемый показал место, где бросил тело мальчика - недалеко от этого самого старого дома. Его тут же арестовали.

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