В Курске наградят юных героев, которые спасли людей

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-29T17:37:57+03:00

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30 октября в 14.30 в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей (г. Курск, ул. Радищева, 79) наградят юных героев, совершивших самоотверженный поступок, благодаря которому были спасены люди. В мероприятии примут участие врио заместителя губернатора Курской области Михаил Горбунов и председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Спасение человеческой жизни при любых обстоятельствах - дело, важность которого сложно переоценить. Такие действия во все времена расцениваются как подвиг.

За совершение героического поступка по спасению людей, оказавшихся в экстремальной ситуации с угрозой их жизни и здоровью, Высший Совет общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» («Россоюзспас») наградил медалью «За мужество в спасении»: Кирилла Цуканова, Данилу Мозалева, Андрея Зудова, Антона Алмосова, Егора Кошелева.