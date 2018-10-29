В Курске открыли памятный знак шоферам, погибшим в годы Отечественной войны

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-29T13:29:04+03:00

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На территории курского ПОГА-1 открыли памятный знак «Шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Первая автотранспортная организация в Курской губернии была создана в 1921 году и состояла из 15 автомобилей и мотоциклов. В 1925 году в Курской транспортной конторе числилось семь грузовых автомобилей, шесть автобусов, один легковой автомобиль, один мотоцикл и 42 лошади.

Сегодня улично-дорожная сеть города Курска насчитывает 958 автомобильных дорог общей протяженностью 681,7 км, из них 587,8 км с твердым покрытием. Ежегодно на сотни миллионов рублей осуществляется как ремонт существующих трасс, так и строительство новых.

Транспортная сеть города состоит из 112 маршрутов, на которых эксплуатируется 770 единиц пассажирского транспорта. Общая протяженность маршрутной сети городского пассажирского транспорта составляет 1881 км. Сегодня автомобильный транспорт в Курске перевозит ежемесячно до 350 тысяч тонн грузов и более 8 млн. пассажиров. За 9 месяцев 2018 года в Курске всеми видами транспорта перевезено почти 79 млн. человек.

В 2019 году будет организовано 16 регулярных маршрутов с регулируемым тарифом (с предоставлением льгот на проезд), выпуск на которые составит 48 автобусов, из них 19 - большой вместимости.

2018 год – год двух значимых для Курска дат: 75 лет со дня освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков и 75 лет Победы в Курской битве. Многие куряне в годы войны проявили подлинный героизм. Были среди них и шофёры. Призванные и ушедшие добровольцами в первые месяцы войны, они вынесли на себе все военные тяготы. Они вели свои машины по открытым степным дорогам под огнём противника, по льду Ладожского озера, днём и ночью, в жару и в холод, доставляя патроны в разгар боя прямо на передовую.

46 лет было шоферу-курянину Александру Ивановичу Спиридонову, когда в июне 1941 года он встал в ряды воинов автомобильного батальона. На своей машине Форд-6 он проехал по военным дорогам более 20 тысяч километров. Был награждён орденом «Великой Отечественной войны» II степени.

Доброволец из Курска полковник Александр Антонович Сурус служил в армии с 1923 года. Прошёл всю войну командиром 22-й автомобильной Одесской бригады. Удостоен ордена «Красного знамени», двух орденов «Красной звезды», ордена «Отечественной войны» I степени.

На постамент в Курске в память о военных шоферах встала легендарная полуторка. Это – автомобильный символ Великой Отечественной войны. Именно полуторка, на пару с ЗИС-5, вынесла на себе все тяготы и невзгоды первых месяцев войны, когда о поставках ленд-лизовских «Виллисов» и «Студебеккеров» еще даже не помышляли. В течение всей войны полуторки доставляли на передовую снаряды, перебрасывали подкрепление, тянули пушки и минометы, служили санитарными машинами. Они возили хлеб в блокадный Ленинград по ледовой трассе Ладожского озера, так как некрепкий лёд не выдерживал более тяжёлые автомобили. На полуторках держался тыл: из-за нехватки мужчин, ушедших на фронт, за баранку садились женщины. Теперь автомобиль-труженик будет напоминать нам о героизме простых автомобилистов.